Яркий макияж 12-летней дочери Джигана возмутил пользователей сети

Фото 12-летней дочери Ариелы опубликовала блогер Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда выложила пост в честь дня рождения девочки.

На кадрах Ариела позирует с именинным тортом на фоне стены из цветов. Волосы девочки уложены в высокий хвост, а на лицо нанесен плотный тональный крем, румяна и хайлайтер. Макияж глаз школьницы состоит из блестящих теней, черной подводки и туши для ресниц. Губы именинницы накрашены карандашом и блестящей помадой.

Образ дочери Самойловой и рэпера Джигана возмутил пользователей сети. «Зачем из девочки делать 20-летнюю девушку?», «Думала, ей лет хотя бы 16 исполняется. Дайте Ариеле побыть ребенком», «Зашпаклевали лицо девочке. Село», «Очень красивая, но выглядит на 25 лет», — раскритиковали фото комментаторы.

Ранее в СМИ раскрыли сумму недельного заработка Ариелы. Девочка получает 15-18 тысяч рублей на продаже бьюти-боксов.