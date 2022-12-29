Москвич начал поиски похожей на главную героиню сериала «Уэнсдэй» девушки

«Взять фамилию Банайщик, быть моей правой рукой, родить копию дочь», — указано в требованиях горожанина к будущей возлюбленной.

Кроме того, похожая на героиню сериала девушка должна проживать в Москве. Мужчина намерен найти ее до 31 декабря.

Главную роль в нашумевшем сериале от Netflix, вышедшем в 2022 году, сыграла 20-летняя американская актриса Дженна Ортега.

Ранее москвичка расклеила на столичных улицах объявления о поиске приснившегося ей парня. В разговоре с «Мослентой» она раскрыла реакцию людей на листовки с фотороботом.