Москвич начал поиски похожей на главную героиню сериала «Уэнсдэй» девушки
Житель Москвы начал поиски девушки, которая должна быть похожа на главную героиню популярного зарубежного сериала «Уэнсдэй». Он разместил объявление на кузове автомобиля «ГАЗель». Видеозапись с авто, припаркованным на Долгоруковской улице, опубликовали в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».
«Взять фамилию Банайщик, быть моей правой рукой, родить копию дочь», — указано в требованиях горожанина к будущей возлюбленной.
Кроме того, похожая на героиню сериала девушка должна проживать в Москве. Мужчина намерен найти ее до 31 декабря.
Главную роль в нашумевшем сериале от Netflix, вышедшем в 2022 году, сыграла 20-летняя американская актриса Дженна Ортега.
Ранее москвичка расклеила на столичных улицах объявления о поиске приснившегося ей парня. В разговоре с «Мослентой» она раскрыла реакцию людей на листовки с фотороботом.