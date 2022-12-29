Люди
12:50, 29 декабря 2022
1 мин.

Москвич начал поиски похожей на главную героиню сериала «Уэнсдэй» девушки

Москвич начал поиски похожей на главную героиню сериала «Уэнсдэй» девушки
Кадр: Telegram-канал «Говорит и показывает Москва»

Житель Москвы начал поиски девушки, которая должна быть похожа на главную героиню популярного зарубежного сериала «Уэнсдэй». Он разместил объявление на кузове автомобиля «ГАЗель». Видеозапись с авто, припаркованным на Долгоруковской улице, опубликовали в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

«Взять фамилию Банайщик, быть моей правой рукой, родить копию дочь», — указано в требованиях горожанина к будущей возлюбленной.

Кроме того, похожая на героиню сериала девушка должна проживать в Москве. Мужчина намерен найти ее до 31 декабря.

Главную роль в нашумевшем сериале от Netflix, вышедшем в 2022 году, сыграла 20-летняя американская актриса Дженна Ортега.

Ранее москвичка расклеила на столичных улицах объявления о поиске приснившегося ей парня. В разговоре с «Мослентой» она раскрыла реакцию людей на листовки с фотороботом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.