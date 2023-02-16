Люди
13:16, 16 февраля 2023
1 мин.

Джигана заметили возле психиатрической клиники в Москве

Джигана заметили возле психиатрической клиники в Москве
Кадр: Telegram-канал Super.ru

Российского рэпера Джигана в четверг, 16 февраля, заметили у психиатрической клиники «Роса» в Москве. Видеозапись с ним опубликовало издание Super.ru.

«Мы заметили Джигана на пороге клиники "Роса" — вчера мы выяснили, что он находится в частном психиатрическом учреждении», — говорится в сообщении.

На кадрах артист покидает медицинское учреждение в сопровождении женщины и садится в такси эконом-класса.

Накануне издание сообщало, что клиника, где заметили Джигана, специализируется на реабилитации клиентов после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также при наркотической, алкогольной и табачной зависимостях. Кроме того, в центре занимаются проблемами с неврологией: лечат позвоночник и опорно-двигательную систему.

Ранее рэпер, пропавший на какое-то время из соцсетей, сообщил о проблемах со здоровьем. Он опубликовал фото из клиники, на котором видно, что у него забинтована нога. Исполнитель передвигался на специальных ходунках.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.