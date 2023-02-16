Джигана заметили возле психиатрической клиники в Москве

На кадрах артист покидает медицинское учреждение в сопровождении женщины и садится в такси эконом-класса.

Накануне издание сообщало, что клиника, где заметили Джигана, специализируется на реабилитации клиентов после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также при наркотической, алкогольной и табачной зависимостях. Кроме того, в центре занимаются проблемами с неврологией: лечат позвоночник и опорно-двигательную систему.

Ранее рэпер, пропавший на какое-то время из соцсетей, сообщил о проблемах со здоровьем. Он опубликовал фото из клиники, на котором видно, что у него забинтована нога. Исполнитель передвигался на специальных ходунках.