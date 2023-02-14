Стало известно о проблемах со здоровьем у рэпера Джигана

О проблемах со здоровьем у известного российского рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) стало известно из его публикации в сторис на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«И это пройдет!» — подписал он фото, сделанное в медицинском учреждении. На снимке исполнитель опирается на специальные ходунки, а его левая нога перебинтована от стопы и выше колена.

Кроме того, артист развеял слухи о разладе в отношениях с супругой Оксаной Самойловой. «Я просто лечу травмы! Все у нас в семье хорошо», — добавил он.

Ранее рэпера заметили в МВД израильского города Хайфа. Предположительно, певец подавал документы на получение гражданства страны, сообщали местные СМИ.