Джигурда оценил важность интима в отношениях

Важность интима в отношениях оценил в беседе с «Пятым каналом» актер и певец Никита Джигурда. По его мнению, секс не является главным залогом семейного счастья и никогда надолго не удержит мужчину рядом с женщиной.

«Можно мужчину сексом привязать на время, но сексуальные отношения, только сексуальные отношения — это совершенно не гарантия, даже можно сказать антигарантия», — сказал артист. По его мнению, если главным связующим звеном в паре остается секс, то через какое-то время мужчина уйдет к другой женщине, чтобы любить ее «не только своим междуножным прибором, но и сердцем, и душой».

Ранее Джигурда изъявил желание войти в «гарем» Волочковой. Актер добавил, что никаких интимных отношений между ним и Волочковой нет, их связывает только духовная дружба.