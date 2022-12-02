Джигурда изъявил желание войти в «гарем» Волочковой

Актер Никита Джигурда изъявил желание войти в «гарем» балерины Анастасии Волочковой. В интервью 5-tv.ru шоумен заявил, что такая женщина достойна иметь возле себя множество мужчин.

«Я бы вошел в гарем к богине Волочковой и хорошо бы себя чувствовал. Я считаю, что есть такие женщины, такие богини, которые достойны, чтобы иметь гарем. Не только мужикам иметь гарем из женщин», — сказал артист.

Актер добавил, что никаких интимных отношений между ним и Волочковой нет, их связывает только духовная дружба. Шоумен рассказал, что воспринимает артистку как дочь. При этом он признался, что они вдвоем любят «потроллить» общество и журналистов.

Ранее чувственный танец Джигурды и Волочковой попал на видео.