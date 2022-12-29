На 86-м году жизни умер известный композитор Эдуард Артемьев. Об этом в четверг, 29 декабря, ТАСС сообщил его сын Артемий Артемьев.

По словам родственника, госпитализированный в начале декабря музыкант скончался в реанимации. Ранее Артемьев сообщал, что отца перевели в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Как сообщают «Известия», ситуация осложнялась многочисленными хроническими заболеваниями сердца: у композитора был порок сердца и сердечная недостаточность.

Эдуард Артемьев известен своей работой с режиссерами Никитой Михалковым и Андреем Тарковским, он написал саундтреки для фильмов «Утомленные солнцем», «Солярис» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». В 1999 году был удостоен звания Народного артиста России, в 2022 году стал Героем Труда Российской Федерации.

Ранее стало известно, что памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову установят в Москве к 6 сентября 2023 года. Монумент появится на могиле певца на Троекуровском кладбище.