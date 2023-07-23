Стало известно о смерти исполнителя песни «Наша служба и опасна и трудна»

Народный артист России, исполнитель песни «Незримый бой» («Наша служба и опасна и трудна»), Эдуард Лабковский скончался на 85-м году жизни, сообщает «Российская газета».

По данным издания, певец умер в субботу, 22 июля. О причинах и обстоятельствах смерти исполнителя не сообщается.

Песни в исполнении Лабковского можно также услышать в фильмах «В зоне особого внимания», «Сибириада» и «Хорошая погода».

Артист закончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Позже стал артистом Оперной студии при Московской государственной консерватории имени Чайковского. В начале 70-х годов начал выступать в качестве солиста хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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