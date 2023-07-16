Экс-супруга Пьера Нарцисса рассказала о затратах на похороны певца

О затратах на похороны певца Пьера Нарцисса рассказала его экс-супруга Валерия Калачева в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». По ее словам, эта сумма превысила миллион рублей.

«За гроб мы отдали 580 тысяч, он был очень хороший. А так стоил почти миллион, но нам с производства прямо привезли. Плюс земля», — уточнила Калачева.

Бывшая жена артиста отметила, что не может точно назвать потраченную сумму, так как «делала это для любимого». Калачева добавила, что хотела показать дочери Каролине-Кристель, что ее отца любили в России и у его таланта было много поклонников.

Исполнитель хита «Шоколадный заяц» умер в 2022 году в возрасте 45 лет от остановки сердца во время операции на почках. Позднее родственники певца сообщили о намерении установить памятник Нарциссу возле МГУ имени М.В. Ломоносова или РУДН.