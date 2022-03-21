Блогер Эдвард Бил получил тюремный срок

Блогер Эдвард Бил, ставший виновником массового ДТП, получил тюремный срок — его приговорили к году и двум месяцам в колонии общего режима. Об этом сообщает издание Mash.

Прокуратура запросила для Била один год и четыре месяца колонии и лишения водительских прав на три года.

1 апреля 2021 года осужденный устроил в центре Москвы ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна женщина попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. После этого Бил получил запрет на управление транспортными средствами на три года и два года ограничения свободы. Позднее приговор обжаловали как «чрезмерно мягкий».