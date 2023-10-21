Стало известно об эффективности «маминого коучинга» в воспитании ребенка

Первым делом, по словам Добромировой, нужно научить ребенка ставить цели, а потом объяснить, что целей важно добиваться, преодолевая любые препятствия.

«Например, он хочет принять участие в каком-либо школьном конкурсе или городской литературной игре. Важно, чтобы свое желание он непременно связывал с победой. Желание победить будет помогать ему сохранять твердое намерение, преодолевать трудности при подготовке и не поддаваться душевным слабостям», — подчеркнула эксперт.

Коуч порекомендовала матерям вникать в любую важную для ребенка ситуацию, изучать ее во всех подробностях. Так, если это конкурс стихотворений, стоит обсудить с ребенком все возможные детали соревнования — состав жюри и критерии отбора победителей, будут выступающие дети оценивать друг друга или нет, и так далее.