Стало известно об эффективности «маминого коучинга» в воспитании ребенка
Коуч Добромирова призвала матерей становиться наставниками своих детей.
Становиться наставниками своих подрастающих детей призвала матерей профессиональный коуч, тренер по спокойствию, лидерству и эффективности Галина Добромирова.
«Школьный возраст по-особенному проживается ребенком. Перед ним стоят серьезные задачи: учиться и познавать новое, общаться со сверстниками, быть успешным. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал радость, постигая все это. Мамин коучинг содействует развитию ребенка, делает его успешным, повышает его уверенность и самооценку», — заявила она в беседе с «Мослентой».
Главное в этом деле — искреннее желание помогать наследнику. Нужно занять с ним равные, партнерские позиции. Щедро делиться своим временем, вниманием и безусловной поддержкой
Первым делом, по словам Добромировой, нужно научить ребенка ставить цели, а потом объяснить, что целей важно добиваться, преодолевая любые препятствия.
«Например, он хочет принять участие в каком-либо школьном конкурсе или городской литературной игре. Важно, чтобы свое желание он непременно связывал с победой. Желание победить будет помогать ему сохранять твердое намерение, преодолевать трудности при подготовке и не поддаваться душевным слабостям», — подчеркнула эксперт.
Коуч порекомендовала матерям вникать в любую важную для ребенка ситуацию, изучать ее во всех подробностях. Так, если это конкурс стихотворений, стоит обсудить с ребенком все возможные детали соревнования — состав жюри и критерии отбора победителей, будут выступающие дети оценивать друг друга или нет, и так далее.
Помогите ребенку внести изюминку в свое выступление — например, посоветуйте сочинить стихотворение самому, предложите сопроводить прочтение работы другого автора историей его создания или иллюстрациями
«Мамина вера в своего ребенка способна творить чудеса, поэтому очень важно и самой верить в победу наследника», — отметила Добромирова.
Процесс помощи ребенку необходимо превратить в процесс получения удовольствия, добавила собеседница «Мосленты». Важно идти к цели путем радости и торжества.
«И обязательно нужно праздновать успехи и достижения вместе с ним. Пусть рядом с вашим ребенком всегда будет верный коуч в вашем лице», — заключила она.
Ранее советы по обретению уверенности в себе при подготовке к публичным выступлениям дала блогер и телеведущая Маруся Михейчик.