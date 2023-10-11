Телеведущая дала советы по обретению уверенности в себе

Советы по обретению уверенности в себе при подготовке к публичным выступлениям дала в беседе с «Мослентой» блогер и телеведущая Маруся Михейчик. В частности, она призвала выступать на публике на голодный желудок.

«Многие думают, что для высоких навыков публичных выступлений достаточно закончить ораторские курсы, но это большая ошибка. Никогда человек не будет чувствовать себя в зоне максимального комфорта во время публичных выступлений. Об этом вам скажут и актеры, и профессиональные ведущие, и даже сами коучи», — заявила Михейчик.

Чтобы снять стресс и стать увереннее, блогер порекомендовала ни в коем случае не употреблять алкоголь или любые содержащие кофеин напитки перед выступлением.

«Многие думаю, что это их расслабит, но нет. Адреналин в крови и перевозбуждение сыграют с вами злую шутку», — объяснила она.

Михейчик добавила, что не стоит есть сладкое, из-за которого нарушается дикция. Лучше всего, по ее словам, выпить стакан теплой воды, чтобы наладить артикуляционный аппарат, и вообще ничего не есть.