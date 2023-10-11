Телеведущая дала советы по обретению уверенности в себе
Телеведущая Михейчик призвала выступать на публике на голодный желудок.
Советы по обретению уверенности в себе при подготовке к публичным выступлениям дала в беседе с «Мослентой» блогер и телеведущая Маруся Михейчик. В частности, она призвала выступать на публике на голодный желудок.
«Многие думают, что для высоких навыков публичных выступлений достаточно закончить ораторские курсы, но это большая ошибка. Никогда человек не будет чувствовать себя в зоне максимального комфорта во время публичных выступлений. Об этом вам скажут и актеры, и профессиональные ведущие, и даже сами коучи», — заявила Михейчик.
Чтобы снять стресс и стать увереннее, блогер порекомендовала ни в коем случае не употреблять алкоголь или любые содержащие кофеин напитки перед выступлением.
«Многие думаю, что это их расслабит, но нет. Адреналин в крови и перевозбуждение сыграют с вами злую шутку», — объяснила она.
Михейчик добавила, что не стоит есть сладкое, из-за которого нарушается дикция. Лучше всего, по ее словам, выпить стакан теплой воды, чтобы наладить артикуляционный аппарат, и вообще ничего не есть.
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Собеседница «Мосленты» посоветовала не заучивать тексты наизусть, во время речи отходить от заготовленного сценария и говорить многое от себя. Для этого, по ее словам, надо заранее хорошо разобраться в заданной тематике.
«В первое время пользуйтесь жестикуляцией. Эта техника будет хорошим помощником. Жесты помогают четче выразить мысли, и нервные окончания на пальцах расслабляются», — сказала Михейчик.
Телеведущая также порекомендовала говорить с улыбкой, чтобы вызвать доверие у слушателей. Секрет в том, что голос улыбающегося человека становится более мягким и расслабляющим.
«Постарайтесь улыбаться глазами, тогда люди вокруг просто не заметят вашего волнения и легкой неуверенности в себе», — добавила она.
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