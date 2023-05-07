Вирусолог опроверг эффективность популярного в сети метода борьбы с клещами

О неэффективности борьбы с клещами с помощью табачного пепла заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. Он заявил, что помещение паразита в пепел, а затем натирание им кожи не предотвращает заражение.

«Сколько бы вы пепла ни использовали, если произошло инфицирование, то пепел в этой ситуации никак не поможет. Требуется медицинское вмешательство и доказанное с точки зрения профессиональной медицины воздействие», — заявил эксперт.

В сети стало популярным видео, на котором люди кладут клеща в пепел. После того как членистоногое отравляется продуктом горения, авторы идеи натирают им кожу якобы для предотвращения укусов.

Ранее порядок действий при укусе клеща привел врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов. Он подчеркнул, что присосавшегося паразита важно как можно быстрее удалить с кожи.