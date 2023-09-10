Перечислены эффективные способы улучшения памяти
Руководитель онлан-школы Шмонина посоветовала учить стихи и пересказывать книги.
Эффективные способы улучшения памяти перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель онлайн-школы Светлана Шмонина. Она посоветовала соблюдать режим сна, учить стихи и пересказывать книги.
Главное требование — полноценный сон. Он необходим для эффективной обработки информации, скорости реакции и запоминания. Перед сном полезно повторить изученный материал, так как это способствует образованию нейронных связей
Основные лайфхаки для улучшения памяти.
Определить свою доминирующую модальность восприятия. Для этого пройдите тест, который можно найти в интернете.
Так, визуалы лучше запоминают то, что видят, а аудиалы — то, что слышат. Как правило, первым легче усваивать информацию через чтение, рассматривание ярких графиков и иллюстраций, а вторым — через лекции, подкасты и аудиокниги.
Кинестетики лучше запоминают, когда записывают что-то своими руками. Обычные методы обучения им не подходят — кинестетики лучше воспринимают информацию в движении. Например, можно учить стихотворение, прыгая.
Дигиталам легче усваивать осмысленную и логичную информацию: они должны понимать причинно-следственные связи, структурировать материал.
Много повторять
Повторение рифм и стихов — отличный способ тренировки мозга и увеличения объема памяти. Следует начать с коротких стихов — четверостиший, постепенно увеличивая количество стихотворений, которые можно выучить за неделю. Лучше выбирать тексты, которые не очень нравятся, — тогда результат будет еще более впечатляющим.
Включайте повторение в повседневную жизнь: повторяйте материал во время пробежки, покупки продуктов, общения с друзьями. Чем больше человек занимается, тем больше запоминает.
Пересказывать истории
Передача информации другому человеку — отличный способ закрепить ее в памяти.
Поговорите с членами семьи, близкими друзьями, коллегами по работе, однокурсниками или одноклассниками. Можно даже объяснить прочитанное домашнему животному или растению
Делать заметки
Небольшие напоминания, схемы или таблички можно прикрепить на холодильник, над кроватью, в туалете. Можно также разместить на рабочем столе на телефоне, ноутбуке или планшете важные для вас детали.
Записывать сообщения
Можно записать звуковые или видеосообщения, чтобы потом прослушивать их во время занятий спортом, уборки или перед сном.
Использовать специальные приложения
К таким можно отнести NeuroNation, Peak и Wikium.
Придумывать ассоциации
Формирование ассоциаций, аббревиатур и сокращений — отличный способ помочь своей памяти. Легче всего вспоминаются те факты или происшествия, которые вызвали сильные эмоции: ревность, ярость, смех, чувство вины.
Наиболее быстро запоминаются и дольше сохраняются в памяти короткие, смешные анекдоты, притчи, шутки.
Если вы изучаете классификацию предметов, мысленно соотнесите понятия или названия с персонажами известных книг, фильмов и пьес
В заключение Шмонина отметила: принято считать, что проблемы с памятью начинаются в зрелом возрасте. Однако информационная перегрузка, стресс, пагубные привычки могут вызвать ухудшение памяти и дефицит внимания даже у молодых людей.
Ранее доктор Павлова дала советы по сохранению памяти.