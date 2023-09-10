Перечислены эффективные способы улучшения памяти

Основные лайфхаки для улучшения памяти.

Определить свою доминирующую модальность восприятия. Для этого пройдите тест, который можно найти в интернете.

Так, визуалы лучше запоминают то, что видят, а аудиалы — то, что слышат. Как правило, первым легче усваивать информацию через чтение, рассматривание ярких графиков и иллюстраций, а вторым — через лекции, подкасты и аудиокниги.

Кинестетики лучше запоминают, когда записывают что-то своими руками. Обычные методы обучения им не подходят — кинестетики лучше воспринимают информацию в движении. Например, можно учить стихотворение, прыгая.

Дигиталам легче усваивать осмысленную и логичную информацию: они должны понимать причинно-следственные связи, структурировать материал.

Много повторять

Повторение рифм и стихов — отличный способ тренировки мозга и увеличения объема памяти. Следует начать с коротких стихов — четверостиший, постепенно увеличивая количество стихотворений, которые можно выучить за неделю. Лучше выбирать тексты, которые не очень нравятся, — тогда результат будет еще более впечатляющим.

Включайте повторение в повседневную жизнь: повторяйте материал во время пробежки, покупки продуктов, общения с друзьями. Чем больше человек занимается, тем больше запоминает.

Пересказывать истории

Передача информации другому человеку — отличный способ закрепить ее в памяти.