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19:00, 06 апреля 2023
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Эффектное падение Елены Летучей на горнолыжном склоне попало на видео

Телеведущая Елена Летучая опубликовала видео своего падения на горнолыжном склоне.

Эффектное падение Елены Летучей на горнолыжном склоне попало на видео
Кадр: Telegram-канал Елены Летучей

Телеведущая Елена Летучая опубликовала в личном Telegram-канале видео своего падения на горнолыжном склоне.

«Хороший понт, и кадр дороже денег. Совет: падайте только с улыбкой!» — подписала знаменитость ролик. На кадрах запечатлено, как Летучая спускается на лыжах, маневрируя по склону, а затем падает.

«Даже когда вы падаете, вы прекрасны», «Это слишком жизненно. Но главное — эффектно поправить очки», «Да, падать тоже надо умеючи», «Падать с улыбкой не так обидно», — прокомментировали подписчики канала.

Ранее Елена Летучая записала на видео спуск с горнолыжного склона.

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