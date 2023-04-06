Эффектное падение Елены Летучей на горнолыжном склоне попало на видео

Телеведущая Елена Летучая опубликовала в личном Telegram-канале видео своего падения на горнолыжном склоне.

«Хороший понт, и кадр дороже денег. Совет: падайте только с улыбкой!» — подписала знаменитость ролик. На кадрах запечатлено, как Летучая спускается на лыжах, маневрируя по склону, а затем падает.

«Даже когда вы падаете, вы прекрасны», «Это слишком жизненно. Но главное — эффектно поправить очки», «Да, падать тоже надо умеючи», «Падать с улыбкой не так обидно», — прокомментировали подписчики канала.

Ранее Елена Летучая записала на видео спуск с горнолыжного склона.