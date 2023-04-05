Елена Летучая записала на видео спуск с горнолыжного склона

Телеведущая Елена Летучая сняла на видео спуск с горнолыжного склона. Ролик она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вершину нельзя покорить. Ты стоишь на ней считанные минуты, а потом ветер сметает твои следы», — написала знаменитость. На видео она спускается по склону в костюме темно-синего цвета и солнцезащитных очках. Летучая отметила, что всегда катается на лыжах в шлеме и сняла его только для записи ролика.

«Красиво», «Не могу взгляд от вас оторвать», «Красота невероятная», «Елена, вы прекрасны, прямо совершенство», «Эффектно», «Огонь», «Вы очень красивая», «Секси-шпионка», — написали пользователи сети.

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