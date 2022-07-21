Стало известно о местонахождении Ефима Шифрина

Шифрин опубликовал видео встречи с родственниками в аэропорту. Юморист сообщил, что планирует какое-то время погостить в семье брата и провести время в кругу племянников и семи внуков.

Артист добавил, что вернется в Россию в следующем месяце. «Новый театральный сезон открою уже совсем скоро — 12 августа в Москве», — написал Шифрин.

Ранее стало известно о местонахождении популярной эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. На выложенных в сеть фото артистка выступает на мероприятии в Монако.