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14:27, 17 февраля 2023
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Суд вынес решение по ходатайству Ефремова о смягчении наказания

Суд вынес решение по ходатайству Ефремова о смягчении наказания
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Решение по ходатайству отбывающего срок в колонии актера Михаила Ефремова о смягчении наказания вынес в пятницу, 17 февраля, Алексеевский районный суд Белгородской области, сообщает ТАСС.

«Суд прекратил производство по ходатайству о замене Ефремову, осужденному за гибель человека в ДТП, наказания с лишения свободы на принудительные работы, о чем ранее попросил сам актер», — говорится в сообщении.

О том, что Ефремов попросил суд заменить ему лишение свободы на принудительные работы, стало известно 24 января. Позднее он отказался от ходатайства, так как счел его преждевременным. В назначенный день актер попросил суд провести заседание без его присутствия.

Авария с участием Ефремова произошла на Смоленской площади в 2020 году. Автомобиль под управлением находящегося в состоянии опьянения актера въехал в фургон, водитель которого в результате скончался. Актера осудили на 7,5 лет колонии общего режима.

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