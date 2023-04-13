61-летняя Екатерина Андреева показала лицо без макияжа

Лицо без макияжа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Во время путешествия по Африке она совершила полет на воздушном шаре.

«Начинается увлекательнейшее путешествие на воздушном шаре над саванной. Баллоны уже готовы, рассвет и животные ждут нас. Наш шарик активно надувается — за всем этим следит толстенькая луна. А с другой стороны уже рассвет!» — рассказала Андреева в начале своего видеоотчета о приключении. После взлета она показала виды сверху и себя на фоне пробегающих внизу животных.