61-летняя Екатерина Андреева показала лицо без макияжа
Телеведущая Андреева показала лицо без макияжа во время полета на воздушном шаре в Африке.
Лицо без макияжа показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Во время путешествия по Африке она совершила полет на воздушном шаре.
«Начинается увлекательнейшее путешествие на воздушном шаре над саванной. Баллоны уже готовы, рассвет и животные ждут нас. Наш шарик активно надувается — за всем этим следит толстенькая луна. А с другой стороны уже рассвет!» — рассказала Андреева в начале своего видеоотчета о приключении. После взлета она показала виды сверху и себя на фоне пробегающих внизу животных.
Когда шар приземлился, Андреева и ее попутчики отправились на завтрак. Накрытый белой скатертью посреди дикой саванны стол показался телеведущей «очень милым». Она также отметила очарование расположенного неподалеку «туалета с видом»: местная уборная оказалась огороженной только с трех сторон.
В завершение рассказа Андреева похвасталась получением сертификата, подтверждающего, что она поднималась в небо над саванной.
Ранее Андреева записала на видео поцелуй со слоном в Африке.