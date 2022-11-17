Екатерина Гордон раскрыла необычное имя новорожденного сына

Необычное имя своего третьего ребенка раскрыла в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) звездный юрист и телеведущая Екатерина Гордон. Она поделилась репостом записи своего брата, который поздравил родственницу с пополнением в семье.

«В семье Екатерины Гордон сегодня пополнение — у нее родился сын — Теодор», — написал родственник юриста Умар Кремлев.

Подписчики телеведущей в комментариях поздравили Гордон и пожелали новорожденному здоровья и счастья. «Красивое имя! Здоровья малышу и мамочке», «Просто это имя Федор в переводе с болгарского», «С рождением наследника, Екатерина. Это счастье — быть сыном такой мамы», — написали юзеры.

Ранее самые необычные имена новорожденных в столице перечислили в пресс-службе ЗАГСа. Среди них оказались Малина, Весна, Тор и Ной.