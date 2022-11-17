Перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве

Самые необычные имена, которыми родители называли новорожденных в Москве с начала 2022 года, перечислили «Мосленте» в пресс-службе ЗАГСа столицы. Среди них оказались Малина, Весна, Тор и Ной. Самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София.

«В 2022 году более 200 малышек назвали именем Аврора, примерно по 70 девочек назвали именами Евангелина, Аглая, Каролина и Марта. Среди двойных женских имен встречаются Кира Луна, Мия-Августина, Глория Лора. По четыре девочки назвали Малинами и Розалиями, девяти девочкам дали имя Ива», — рассказали представители пресс-службы. Еще по одной девочке в текущем году получили имена Электра, Тиффани и Матрена.

Среди мужских имен необычными оказались Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также Ахиллес, Аполлон и Одиссей. Еще одного мальчика в Москве назвали библейским именем Ной, шести мальчикам дали скандинавское имя Рагнар, четырем — Аксель и одному — Тор.

Ранее выбор необычных имен для детей объяснила певица Нюша. «В моей жизни тема необычных имен достаточно актуальна. Я сама яркий тому пример. В этом вопросе у нас с мужем полная идиллия, споров не было. Он тоже любит оригинальность», — сказала она.