Певица Лена Катина назвала самый экологически чистый район Москвы

Самый экологически чистый район Москвы назвала в интервью «Москвич Mag» певица, экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина. По ее словам, это Крылатское.

«Он считается одним из самых экологически чистых районов. Собственно, ради этого сюда и переезжали — из-за чистоты воздуха: здесь рядом лес, да и вообще зеленый район», — сказала она.

Самой неудобной певица назвала восточную часть столицы. По ее словам, Капотня, Люблино и шоссе Энтузиастов находятся слишком далеко от центра города и мало ей знакомы. Из-за этого артистка чувствует себя там некомфортно.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни на севере города. Они поделились своим мнением по поводу района Бибирево.