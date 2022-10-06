14:06, 06 октября 2022
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Певица Лена Катина назвала самый экологически чистый район Москвы
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com
Самый экологически чистый район Москвы назвала в интервью «Москвич Mag» певица, экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина. По ее словам, это Крылатское.
«Он считается одним из самых экологически чистых районов. Собственно, ради этого сюда и переезжали — из-за чистоты воздуха: здесь рядом лес, да и вообще зеленый район», — сказала она.
Самой неудобной певица назвала восточную часть столицы. По ее словам, Капотня, Люблино и шоссе Энтузиастов находятся слишком далеко от центра города и мало ей знакомы. Из-за этого артистка чувствует себя там некомфортно.
Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни на севере города. Они поделились своим мнением по поводу района Бибирево.