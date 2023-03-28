Москвичам раскрыли способ экологично провести выходные

На территории столичного дизайн-завода «Флакон» 1 и 2 апреля 2023 года пройдет фестиваль Eco Friendly Fest. Способ максимально экологично провести выходные «Мосленте» раскрыли организаторы мероприятия.

Посетители фестиваля смогут посетить экомаркет, где будут представлены более 30 производителей, подарить вторую жизнь ненужным вещам на свопе и послушать спикеров в «зеленом» лектории. Гости узнают о новых трендах в экомоде, порассуждают о полезных экопривычках, оценят продукцию экологичных брендов.

В программе анонсированы различные мастер-классы: можно будет изготовить подсвечники для чайных свечей из стеклянных мини-баночек, расписать одежду и сделать русскую народную куклу «Хороводница». Автор проекта по экопросвещению «Что делать с мусором» Яна Шамарова выступит на тему бытового потребления.

«Если принести ненужную одежду и текстиль, сдать их в специальные боксы "РЕБОКСы Laut Recycling/Экософия", то можно получить баллы в программе лояльности в приложении "+1Город", а затем обменять их на призы», — сообщили организаторы Eco Friendly Fest.

Вход на Eco Friendly Fest свободный. Для посетителей обязательна предварительная регистрация, доступная на сайте фестиваля.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля пройдет треш-арт выставка, где свои работы представит художник Иван Замес. Он покажет арт-объекты из вещей, которые обычно выбрасывают.