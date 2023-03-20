Москвичей пригласили провести эко-выходные

Провести эко-выходные пригласили москвичей организаторы фестиваля Eco Friendly Fest 2023. Мероприятие пройдет с субботы по воскресенье, 1-2 апреля, на территории дизайн-завода Флакон, рассказали они «Мосленте». Вход свободный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Гости фестиваля смогут познакомиться с эко-брендами, пообщаться с приглашенными экспертами в области экологии, а также внести свой вклад в защиту окружающей среды, сдав на переработку мусор, ненужную одежду и аксессуары. Кроме того, там можно будет обменяться прочитанными книгами с другими посетителями.

Также в рамках фестиваля пройдет треш-арт выставка, где свои работы представит художник Иван Замес. Он покажет арт-объекты из вещей, которые обычно выбрасывают. По мнению организаторов, это позволяет взглянуть на проблемы переработки под новым углом.

Ранее были названы самые ненужные москвичам вещи. Жители столицы чаще всего избавляются от стиральных машин.