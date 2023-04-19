Экономист дала советы по организации жизни без долгов

Советы по организации жизни без долгов дала в беседе с «Мослентой» инвестиционный советник, аккредитованный ЦБ России, финансовый консультант, инвестор, экономист Юлия Питка.

В первую очередь эксперт рекомендовала поменять свое мышление: по ее мнению, в долги уводит кредитная психология. Питка посоветовала осознать, какие потребности закрываются за счет кредитов, а затем постепенно учиться создавать резерв под необходимый бюджет.

Второй шаг — избавиться от кредитной карты: порезать, удалить, выбросить. Владелец кредитной карты зачастую заводит ее на черный день, а использует на спонтанные покупки, поддаваясь сиюминутным импульсам. Когда под рукой нет кредитных карт, есть четкое понимание, что нужно обходиться собственными силами, мозг начинает работать иначе и генерирует другие решения, пояснила Питка.

Когда человек закрывает все долги, отдает кредиты и принимает решение не брать новые, меняется его мироощущение. По словам экономиста, благодаря этому зачастую становятся видны новые финансовые возможности: могут поступать заказы, появляться проекты, находиться идеи для бизнеса.

Когда человек организовал управление финансами, сформировал фонд под свои цели и задачи, он может двигаться дальше. Для благополучной работы фонда необходимо начинать инвестировать, чтобы защитить свои средства от инфляции, резюмировала Питка.

Ранее был раскрыт способ отказаться от оплаты долгов за квартиру.