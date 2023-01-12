Раскрыт способ отказаться от оплаты долгов за квартиру

Способ отказаться от оплаты долгов за квартиру раскрыл в беседе с «Мослентой» юрист-консультант Сергей Милосердов. Правда, касается он только тех, кто недавно приобрел жилплощадь и выяснил, что предыдущие владельцы оставили ему не только квадратные метры, но и долги за ЖКХ.

По словам юриста, самое главное — понять, что задолженности предыдущих собственников не должны становиться проблемой собственников новых. Управляющей компании нужно взыскивать платежи с тех людей, которые пользовались ее услугами до появления новых владельцев. Но многие УК так не делают.

«Если после покупки квартиры или вступления в наследство обнаруживаются задолженности по оплате коммунальных услуг, а также другие долги, управляющая компания может начать вписывать платежи по долгам в счета, в платежные ведомости. Это необходимо оспаривать и доказывать, что новый собственник ничего платить не должен», — предупредил эксперт.

В первую очередь Милосердов рекомендовал направить в управляющую компанию заявление с требованием перерасчета. В нем важно указать свои аргументы, в том числе и расчеты за то время, что вы являетесь собственниками квартиры. Бывает, что подобные обращения игнорируются. В таком случае надо подать в суд и уже в судебном порядке требовать перерасчета в сторону уменьшения.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с квитанциями ЖКХ. Злоумышленники рассылают россиянам уведомления о несуществующих коммунальных задолженностях, пользуясь ситуацией с традиционными под конец года перерасчетами платежей.