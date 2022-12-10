Россияне начали экономить перед Новым годом

Перед Новым годом россияне начали больше экономить, о чем «Коммерсанту» сообщили аналитики популярных сервисов. По их данным, потребители переключаются на более дешевые товары, так как их спрос частично был удовлетворен ноябрьскими распродажами.

По данным NielsenIQ, по итогам третьего квартала 2022 года около 70 процентов потребителей в стране старались сокращать расходы. Основные статьи экономии: новая одежда, развлечения и питание вне дома, замена предметов обихода, отпуск и покупка электроники.

Кроме того, согласно опросу Ipsos, четверть жителей страны в этом году намерены купить меньше подарков, чем в прошлом. А доля тех, кто планирует потратить на подарок больше пяти тысяч рублей, снизилась на два процента.

Информацию подтверждают и аналитики крупных маркетплейсов и магазинов техники и электроники — среди россиян наблюдается массовый интерес на более дешевые товары пере праздниками.

Ранее россияне раскрыли сумму трат на новогодний стол. Стало известно, что половина опрошенных планируют потратить до пяти тысяч рублей, а каждый третий россиянин заявил о намерении уложиться в сумму до десяти тысяч.