Люди
01:24, 10 декабря 2022
1 мин.

Россияне раскрыли сумму трат на новогодний стол

Россияне раскрыли сумму трат на новогодний стол
Фото: Jay Wennington / Unsplash

Сумму трат на новогодний стол раскрыли россияне у оросе холдинга «Ромир», результаты которого оказались у РИА Новости. Стало известно, что половина опрошенных планируют потратить до пяти тысяч рублей, а каждый третий россиянин заявил о намерении уложиться в сумму до десяти тысяч.

«Большие суммы готовы тратить меньшинство — восемь процентов от 10 тысяч до 15 тысяч рублей и три процента — более 15 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

При этом среди людей, которые готовы тратить минимальную сумму на праздник, преобладает молодежь: 73 процента из проголосовавших за вариант «до 5 тысяч рублей». В категории людей, готовых потратить более 15 тысяч рублей, в основном, оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет. А сумму от 10 до 15 тысяч рублей намерены потратить россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (30 процентов) рассчитывает потратить на подарки до пяти тысяч рублей, чуть меньше граждан (28 процентов) отложили на презенты до трех тысяч рублей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.