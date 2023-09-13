15:19, 13 сентября 2023
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Экс-бойфренд Бузовой попал в больницу
Экс-бойфренда Бузовой Давида Манукяна госпитализировали .
Фото: @dava_m
Экс-бойфренд певицы Ольги Бузовой, блогер Дава (Давид Манукян) попал в больницу. О своей госпитализации он сообщил в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице», — подписал Дава фото с капельницей из больничной палаты.
Манукян рассказал подписчикам, что в первой половине дня почувствовал себя плохо из-за отравления. После этого блогер провел 12 часов на съемках, а затем вызвал скорую помощь.
Ранее токсиколог Алексей Водовозов дал советы по предотвращению отравления.