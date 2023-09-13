Экс-бойфренд Бузовой попал в больницу

Экс-бойфренд певицы Ольги Бузовой, блогер Дава (Давид Манукян) попал в больницу. О своей госпитализации он сообщил в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице», — подписал Дава фото с капельницей из больничной палаты.

Манукян рассказал подписчикам, что в первой половине дня почувствовал себя плохо из-за отравления. После этого блогер провел 12 часов на съемках, а затем вызвал скорую помощь.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов дал советы по предотвращению отравления.