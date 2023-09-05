Токсиколог дал советы по предотвращению отравления грибами

Советы по предотвращению отравления грибами дал в интервью радио Sputnik врач-токсиколог, терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он рекомендовал не собирать грибы неподалеку от свалок и автомоек.

По словам специалиста, съедобные грибы могут приобретать опасные свойства, если растут вблизи мусорных полигонов, свалок, автомоек или складов горюче-смазочных материалов.

«Плодовое тело гриба — это концентрат того, что он насобирал в себя из почвы, а грибница может занимать до гектара. Если рядом с лесом находятся небезопасные объекты, вредные вещества из них могут оказываться в грибах», — объяснил Водовозов.

Токсиколог подчеркнул, что важно детально изучить местность, прежде чем отправляться на «тихую охоту», чтобы спасти себя и близких от возможного отравления.

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