Экс-футболиста «Анжи» задержали с метадоном в Москве

В столичном районе Солнцево правоохранители задержали с метадоном экс-футболиста «Анжи», 29-летнего Шамиля Гасанова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полиция остановила футболиста на Боровском шоссе за переход дороги в неположенном месте. Правоохранители решили досмотреть Гасанова и обнаружили у него при себе сверток с наркотиком. Проводится проверка, со спортсменом работает полиция, уточнил SHOT.

Ранее в центре Москвы с наркотиками задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова. Такси, в котором находился спортсмен, остановили на Тестовской улице сотрудники ГИБДД.