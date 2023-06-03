Чемпиона мира по рукопашному бою задержали в центре Москвы с наркотиками

Правоохранители в Москве поймали с наркотиками чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова. Об этом сообщает РИА Новости на источник и пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в центре города на Тестовской улице. Сотрудники ГИБДД остановили такси, у пассажира которого находился при себе сверток с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело, уточнили правоохранители. Информированный источник сообщил агентству, что задержанный — Баймасханов.

Ранее оперативники угрозыска задержали в Подмосковье с наркотиками вора в законе Вятлага. У криминального авторитета обнаружили синтетический наркотик в крупном размере.