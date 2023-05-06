Экс-солист группы «Корни» перечислил свои любимые места в столице

Свои любимые места в столице назвал в беседе с «Мослентой» актер и певец, экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев.

«Я очень люблю Арбат с его переулками, Арбат — это мой район. Я провел там все свое детство, так что воспоминаний более чем достаточно. Всего не перечислишь», — поделился он.

Артист также упомянул улицы в районе метро «Аэропорт» и «Динамо», где он жил позднее, много гулял, сочинял песни. «Они все исхожены и изучены. Где-то мне в голову приходили песни, и это, наверное, главные события, которые у меня с ними связаны. Я вообще обычно что-то сочиняю во время прогулок, поэтому они для меня особенно важны», — объяснил он.

Ранее любимые места в Москве назвал известный режиссер, создатель картин «Легенда №17», «Экипаж» и «Нюрнберг» Николай Лебедев.