Известный режиссер назвал любимые места в Москве

Любимые места в Москве назвал в интервью «Мосленте» известный режиссер, создатель картин «Легенда № 17», «Экипаж» и «Нюрнберг» Николай Лебедев. Он отметил, что родился и провел детство в Кишиневе, но всегда любил столицу.

«Сегодня у меня тут довольно много любимых мест: дом, в котором я живу, в районе Марьино, чудесный парк и набережная напротив, "Мосфильм", Чистые пруды… Москва — она очень разная, но всегда прекрасная», — рассказал Лебедев. Он признался, что был бы рад снять фильм про столицу.

Ранее свое любимое место в Москве назвала блогерша Лилия Абрамова, известная как Татарка FM. Она отметила, что очень любит Красную площадь в центре города.