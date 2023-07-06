Экс-солистка группы «Мираж» раскрыла размер своей пенсии

Размер своей пенсии раскрыла в интервью «Аргументам и фактам» экс-солистка группы «Мираж» певица Наталия Гулькина. Она пожаловалась, что получает 15 тысяч рублей в месяц.

«Я работающий пенсионер, потому что на пенсию, которую мне начислили с моим стажем, прожить нереально», — заявила певица.

Гулькина отметила, что заслуженные артисты получают дополнительные 30 тысяч рублей в месяц. Однако для подтверждения этого статуса, по ее словам, нужно собрать большое количество бумаг. «Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла», — призналась исполнительница.

Ранее размер своей пенсии назвала автор песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд. Она сообщила, что ежемесячно получает от государства 30 тысяч рублей.