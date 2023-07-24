Экс-солистка «Миража» раскрыла подробности операции по удалению части желудка

Подробности перенесенной операции по удалению части желудка раскрыла MK.RU экс-солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина. Она заявила, что перестала сидеть на диетах после шунтирования желудка.

Суханкина рассказала, что решилась на хирургическое вмешательство после того, как начала очень сильно поправляться. Она не скрывает, что уже не раз прибегала к помощи врачей, и считает такой способ улучшить внешность вполне приемлемым для публичного человека.

По словам певицы, операция прошла успешно. Она смогла покинуть клинику и отправиться по своим делам спустя сутки после ушивания желудка.

«Я такая счастливая! Ем все, что хочу и когда хочу. Посреди ночи могу позволить себе пирожные! И не поправляюсь!» — рассказала она.

Артистка объяснила, что раньше она не чувствовала, что наелась, поэтому часто переедала и поправлялась. Теперь она вовремя чувствует насыщение, поэтому никогда не ест лишнего.

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