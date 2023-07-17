Экс-солистка «Серебра» прошлась с волком в центре Москвы и попала на видео
Певица Ольга Серябкина пришла на столичное мероприятие с волком на поводке.
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина посетила столичное мероприятие, взяв в аренду живого волка. Видео с места событий и подробности опубликовала телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что Серябкина пришла на городской фестиваль с животным на поводке, прошлась с ним по сцене и попозировала около пресс-волла. По словам Водонаевой, артистка специально арендовала волка для выхода в свет.
Пользователи сети осудили поступок певицы и обвинили ее в издевательстве над зверем. «Бедное животное», «Представляю шок волка», «Это наиглупейший поступок», «Это волк. Угроза же для людей. Он мог в толпу броситься с испугу», — оставили фолловеры гневные комментарии.
Ранее Серябкина показала фигуру в нижнем белье. Увиденное возмутило подписчиков исполнительницы.