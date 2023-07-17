Экс-солистка «Серебра» прошлась с волком в центре Москвы и попала на видео

На кадрах видно, что Серябкина пришла на городской фестиваль с животным на поводке, прошлась с ним по сцене и попозировала около пресс-волла. По словам Водонаевой, артистка специально арендовала волка для выхода в свет.

Пользователи сети осудили поступок певицы и обвинили ее в издевательстве над зверем. «Бедное животное», «Представляю шок волка», «Это наиглупейший поступок», «Это волк. Угроза же для людей. Он мог в толпу броситься с испугу», — оставили фолловеры гневные комментарии.

Ранее Серябкина показала фигуру в нижнем белье. Увиденное возмутило подписчиков исполнительницы.