38-летняя Ольга Серябкина поделилась фотографиями в нижнем белье на кухне

Фотографии в нижнем белье, сделанные на кухне, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» 38-летняя российская певица, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.

«Готовлю ужин», — подписала она публикацию.

На снимках артистка позирует у кухонного гарнитура в черных стрингах и бра. Увиденное возмутило подписчиков исполнительницы.

«Готовит — это хорошо, а попу зачем выставлять?», «Тут понятие порядочная женщина полностью обесценено», «Постановочные фотки на кухне… Выглядит как-то нелепо», «Можно же без трусов готовить», «Без белья ужин был бы романтичнее», — прокомментировали юзеры.

Ранее Ольга Серябкина без макияжа удивила пользователей сети. Многие оценили смелость певицы, которая не побоялась показать себя подписчикам без косметики.