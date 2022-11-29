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02:34, 29 ноября 2022
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Экс-солистка «ВИА Гры» станцевала в расстегнутом платье

Экс-солистка «ВИА Гры» станцевала в расстегнутом платье
Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова станцевала на камеру в расстегнутом платье. Роликом артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На видео запечатлено, как Седокова танцует в темных солнцезащитных очках и облегающем черном платье с разрезом на бедре. В конце записи певица поворачивается к камере спиной и демонстрирует расстегнутую молнию.

Ролик вызвал бурную реакцию у фолловеров звезды. «Аня красотка», «Хороша», «Огонь», — отреагировали на пост комментаторы. Видео собрало несколько тысяч лайков пользователей сети.

Ранее Седокова поделилась личным способом похудения. Она рассказала, что раз в неделю отказывается от еды.

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