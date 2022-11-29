Экс-солистка «ВИА Гры» станцевала в расстегнутом платье

На видео запечатлено, как Седокова танцует в темных солнцезащитных очках и облегающем черном платье с разрезом на бедре. В конце записи певица поворачивается к камере спиной и демонстрирует расстегнутую молнию.

Ролик вызвал бурную реакцию у фолловеров звезды. «Аня красотка», «Хороша», «Огонь», — отреагировали на пост комментаторы. Видео собрало несколько тысяч лайков пользователей сети.

Ранее Седокова поделилась личным способом похудения. Она рассказала, что раз в неделю отказывается от еды.