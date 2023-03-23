Экс-супруга Моргенштерна опубликовала фото в латексном костюме у шеста

Экс-супруга рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) блогер Дилара Зинатуллина опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию, на которой она изображена в латексе у шеста.

Блогер позировала в латексном костюме белого цвета. Топ и юбку дополнили высокие сапоги из того же материала. Волосы Зинатуллина оставила распущенными.

«Морген сделал большую ошибку в жизни, когда потерял Дилару», «Глядя на эти фото, где-то в углу плачет Моргенштерн», «Бомба», «Огонь», «Ты очень похорошела», «Какая ты горячая», «Шикарна», «Ты идеальна, самая красивая блогерша», «Суперкуколка», «Стильные фотки. Вам очень идет», — написали поклонники.

Ранее Анна Седокова поделилась кадрами со съемки в латексном белье.