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12:46, 09 марта 2023
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Анна Седокова поделилась кадрами со съемки в латексном белье

Певица Анна Седокова опубликовала видео в белье из черного латекса.

Анна Седокова поделилась кадрами со съемки в латексном белье
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Видео в белье из черного латекса опубликовала в личном Teleram-канале певица Анна Седокова.

«Немного бесят эти все курсы по женственности. Если кратко, то сексуальность женщины напрямую зависит от ее сумасшествия. От ее открытости и беспредельности. И недоступности. Все эти прокачивания женской энергии — такая чушь. Ничто не прокачивает женскую энергию, как алое белье и порочный взгляд. И осознание того, что тебе абсолютно все равно, что сейчас произойдет. А потом вдруг полная отдача ему — одному-единственному», — написала она в посте.

В ролике запечатлена фотосессия в студии: горит красный свет, фон такого же цвета. Артистка позирует в латексном костюме, состоящем из топа, трусов с высокой талией, длинных перчаток и чулок. На ногах Седоковой — туфли на шпильке с открытой пяткой, волосы собраны в высокий хвост.

«Анна, вы шикарны», «Вы самая красивая, сексуальная и лучшая девушка в мире», «Ты номер один», «На вас можно смотреть бесконечно», «Хищница», «Эталон красоты», «Образ — пожар», — восхитились образом поклонники.

Ранее Анна Седокова ответила хейтерам тремя словами. На упреки критиков в лишнем весе певица написала: «Но я такая».

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