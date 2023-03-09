Анна Седокова поделилась кадрами со съемки в латексном белье
Певица Анна Седокова опубликовала видео в белье из черного латекса.
Видео в белье из черного латекса опубликовала в личном Teleram-канале певица Анна Седокова.
«Немного бесят эти все курсы по женственности. Если кратко, то сексуальность женщины напрямую зависит от ее сумасшествия. От ее открытости и беспредельности. И недоступности. Все эти прокачивания женской энергии — такая чушь. Ничто не прокачивает женскую энергию, как алое белье и порочный взгляд. И осознание того, что тебе абсолютно все равно, что сейчас произойдет. А потом вдруг полная отдача ему — одному-единственному», — написала она в посте.
В ролике запечатлена фотосессия в студии: горит красный свет, фон такого же цвета. Артистка позирует в латексном костюме, состоящем из топа, трусов с высокой талией, длинных перчаток и чулок. На ногах Седоковой — туфли на шпильке с открытой пяткой, волосы собраны в высокий хвост.
«Анна, вы шикарны», «Вы самая красивая, сексуальная и лучшая девушка в мире», «Ты номер один», «На вас можно смотреть бесконечно», «Хищница», «Эталон красоты», «Образ — пожар», — восхитились образом поклонники.
Ранее Анна Седокова ответила хейтерам тремя словами. На упреки критиков в лишнем весе певица написала: «Но я такая».