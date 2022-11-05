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23:02, 05 ноября 2022
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Экс-возлюбленная Тимати опубликовала фото без одежды

Экс-возлюбленная Тимати опубликовала фото без одежды
Фото: @kat_safarova

Экс-возлюбленная Тимати, участница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова опубликовала фото без одежды. Откровенными кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Девушка сфотографировалась обнаженной на пляже мексиканского курорта Лос-Кабос. На снимке звезда позирует у воды, прикрывая грудь рукой.

Некоторые восхитились фигурой Сафаровой и похвалили фото. «Горячо, но не пошло», «Катя идеально выглядит, может себе позволить позировать обнаженной», — написали ее фолловеры.

Часть комментаторов не оценила смелость бывшей девушки рэпера. «С одеждой лучше», «Голой позировать — это перебор», «Уже не знает, как привлечь к себе внимание», — заявили они.

Ранее видео топлес, снятое на безлюдном пляже, опубликовала 42-летняя певица и актриса Анна Семенович. На кадрах знаменитость загорает на лежаке без верхней части купальника.

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