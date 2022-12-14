Экс-возлюбленная Тимати пожаловалась на утрату новогоднего настроения

На утрату новогоднего настроения пожаловалась в личном Telegram-канале экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова.

«Пока все готовятся к праздникам, я заметила у себя тенденцию: с каждым Новым годом его значение в моих глазах сильно уменьшается. Когда мне было 18-20 лет, сердце замирало в предвкушении праздника. Сейчас, наверное, мое сознание стало более практичным, и я начала меньше поддаваться влиянию этой сказки», — написала 26-летняя знаменитость.

Одной из причин отсутствия праздничного настроения Решетова назвала смену локации: в теплых странах, например, в Дубае, «ощущение волшебной зимы точно стирается».

При этом модель отметила, что из детства у нее осталось много приятных воспоминаний, связанных с зимними праздниками. Поэтому она планирует «взять себя в руки и вернуть внутреннего ребенка», чтобы устраивать сказку, которую ей на Новый года дарили родители, для собственного сына Ратмира.

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