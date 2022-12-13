Звезды российского шоу-бизнеса раскрыли свои планы на Новый год

Свои планы на новогоднюю ночь раскрыли в интервью «Известиям» некоторые звезды российского шоу-бизнеса.

«Мы готовимся к Новому году и Рождеству. Проведу его в России, никуда уезжать не собираемся. Отпразднуем праздники семьей, с детьми Аллой-Викторией и Мартином, с папой Бедросом Киркоровым и его супругой. А еще с нами будут дядя Хари и тетя Мари», — рассказал журналистам певец Филипп Киркоров.

Артист добавил, что в новогоднюю ночь они семьей будут лепить во дворе крепость, снеговиков, кататься на санках, играть в лото. «Я верю в примету: кто позвонит первым в наступившем году, тот принесет мне удачу», — признался исполнитель.

«Вообще, пока нет никаких планов. 2022 год мы встречали в семейном кругу, вместе с моей мамой. Что будет в 2023-м — сейчас трудно что-то планировать, загадывать, будем смотреть по ситуации. Как говорится, где работа застанет, там и встретим праздник. Но если бы он застал дома, то ради исключения в этот день я бы поставила на стол оливье, который в обычные дни не ем», — поделилась с «Известиями» певица Валерия.

Актер Виктор Сухоруков рассказал, что на Новый год поедет на свою родину, в Орехово-Зуево. Однако, как пройдет сам праздник, артист еще не знает. «Может, в лес пойду, может, буду кино смотреть — как пойдет, так и хорошо», — заявил артист. Он также признался, что в новогоднюю ночь обязательно загадывает желание, гадает на картах, и у него все сбывается.

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе сообщил, что 31 декабря будет дома. В этот день он празднует и свой день рождения.

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