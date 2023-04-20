В Москве задержали экс-замминистра культуры РФ по делу о мошенничестве

Экс-заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову задержали в Москве по делу о хищении 200 миллионов рублей в проекте «Пушкинская карта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Позже стало известно, что суд в Москве избрал Яриловой меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»). Экс-замминистра отправили в СИЗО до 16 июня, передает РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, мошенническая схема была организована в 2022 году. По делу ранее были арестованы три человека — жители Московского региона Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Следствие считает, что они использовали электронные банковские карты «Пушкинская карта» для приобретение билетов на несуществующие мероприятия. Таким образом им удалось обмануть работников финансовой организации и министерства культуры, похитив в общей сумме более 200 миллионов рублей.

Ольга Ярилова стала замминистра культуры в 2018 году и ушла с этой должности по собственному желанию в сентябре 2022 года.

С помощью программы «Пушкинская карта» молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в различные культурные организации. Номинал карты составляет пять тысяч рублей в год.

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