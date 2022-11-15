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19:19, 15 ноября 2022
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Экс-жена известного футболиста опубликовала фото в бикини

Экс-жена известного футболиста опубликовала фото в бикини
Фото: @milana_tulpanova

Селфи-фотографию в бикини опубликовала экс-жена известного футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). 29-летняя знаменитость отдыхает в пятизвездочном отеле в Дубае.

На снимке Тюльпанова позирует напротив зеркала в гостиничном номере. Блогер одета в раздельный купальник голубого цвета. «Так как старые привычки я решила менять, то подъем в 7, и почетно следую на испитие кофейка», — рассказала подписчикам звезда. Бывшая супруга футболиста также сообщила, что находится в спортивной форме благодаря своему тренеру.

Ранее снимком в купальнике поделилась 40-летняя телеведущая Алена Водонаева. Звезда находится на турецком курорте Белек.

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