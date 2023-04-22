Экс-жена Кержакова показала фигуру в купальнике после похудения

Фигуру в купальнике после похудения показала экс-жена футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На снимке Тюльпанова позирует в бассейне спа-комплекса. Знаменитость надела черное бикини и распустила волосы.

«Шутки шутками, но так-то я на 5 килограммов похудела. Господи, как теперь только это не нажрать обратно по приезде», — поделилась бывшая супруга спортсмена с подписчиками. Она пояснила, что соблюдала диету ради съемки для сети фитнес-клубов.

Ранее Тюльпанова продемонстрировала фигуру на отдыхе в Дубае. Бывшая супруга футболиста сообщила, что находится в спортивной форме благодаря своему тренеру.