Эксперт по питанию раскрыла три рецепта фитнес-салатов

Три рецепта фитнес-салатов раскрыла «Мосленте» нутрициолог, эксперт по правильному питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью и основатель программ для самостоятельного снижения веса Марина Мельникова.

«Салаты считаются питательными, низкокалорийными блюдами, содержащими полезные белки, углеводы и жиры. Употребление фитнес-салатов может помочь поддержать сбалансированное питание, а также достичь целей по снижению веса или наращиванию мышц», — пояснила специалист.

Эксперт заявила о пользе средиземноморского салата с вареным нутом. Для его приготовления необходимо смешать в большой миске шпинат или салат ромэн, разрезанные пополам помидоры черри, нарезанные огурцы, болгарский перец и вареный нут.

Мельникова также посоветовала греческий салат с киноа и нутом. Для него понадобятся листья салата, тонко нарезанные красный лук, огурец, помидоры черри, болгарский перец. К овощам необходимо в равных пропорциях добавить вареные киноа и горох.

Нутрициолог напомнила рецепт салата с курицей-гриль и необычной заправкой. Он состоит из салата, нарезанных кубиками куриной грудки, авокадо и спелого помидора и зерен сладкой кукурузы. Секрет кроется в том, чтобы полить ингредиенты соком лайма и оливковым маслом перед подачей.

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