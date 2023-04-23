Диетолог Гинзбург поделился рецептом смузи для комфортного похудения

Рецептом смузи из гречки для комфортного похудения поделился в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

Он предложил взять стакан (150 миллилитров) ряженки или кефира, добавить в него пару столовых ложек сваренной гречки, столовую ложку нежирного творога и столовую ложку мякоти банана или натертого яблока. Все это нужно взбить блендером.

«Получается густой напиток. Его нужно пить маленькими глоточками перед едой или в паузах между приемами пищи. Можно взять его с собой на тренировку или в офис. Он обладает очень высокой сытностью и при этом весьма небольшой калорийностью. Он помогает улучшать контроль за питанием и худеть комфортно», — рассказал Гинзбург.

Диетолог уточнил, что в одной порции такого смузи содержится 120 килокалорий, 8 граммов белка, 4 грамма жира, 12 граммов углеводов и 3 грамма пищевых волокон.

Ранее Гинзбург перечислил главные ошибки худеющих людей. Он заявил о невозможности похудеть методом голодания.