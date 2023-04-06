Эксперты VK научат молодых россиян развивать сообщества и создавать контент
Сервис VK запустит программу по обучению молодежи созданию контента для соцсетей.
Сервис VK открывает набор на программу амбассадоров, участники которой будут популяризировать технологии в образовательных учреждениях страны и на других площадках. Эксперты сервиса обучат их созданию контента в соцсетях, развитию сообществ и личных брендов. Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет, сообщили «Мосленте» в пресс-службе компании.
Амбассадоры программы в течение учебного года будут принимать участие в просветительских мероприятиях и создавать собственные проекты. Они научатся снимать вирусные ролики для VK Клипов, записывать подкасты для VK Музыки, и развивать свои сообщества в соцсети с помощью специальных инструментов. Кроме того, участников научат писать оригинальные статьи с экспертной подачей на Дзене.
Всем желающим необходимо до 21 мая включительно подать заявку и выполнить ряд заданий в мини-приложении во «ВКонтакте». Уже в июне откроется образовательная программа для всех успешно прошедших претендентов.
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